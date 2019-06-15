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Стадион фантастически исполнил гимн Украины на финале ЧМ по футболу U-20

2.1тЧитать материал на украинском

Украинские болельщики, собравшиеся на польском стадионе "Видзев" в Лодзе, поразили фантастическим исполнением гимна Украины перед финалом ЧМ по футболу среди 20-летних.

В самом главном поединке мундиаля встречаются сборные Украины и Южной Кореи. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Южная Корея. Кроме того, на OBOZREVATEL доступна онлайн-видеотрансляция.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим проникнуться атмосферой праздника.

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Напомним, что в полуфинале подопечные Александра Петракова драматично обыграли итальянских ровесников. Встреча завершилась со счетом 1:0, а на последней секунде рефери отменил гол сборной Италии. Это вызвало настоящую истерику у местных журналистов.

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Место
ПольшаЛодзь
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот видео этого зрелища! https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=i_T-l80Ik0I
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Посо США в Украине 2009-2013 Джон Теффт: "Особенно невозможно было слушать их гимн. Это как какая-то пытка! Они как затянут хором: „Ще не вмэрла Украина...“. Создается впечатление, что тебя живьём отпевают. Нападает какая-то гнетущая, душераздирающая тоска, что порой кажется, что в округе от этого завывания дохнут мухи. Слушать этот вой до того невыносимо, что порой казалось — легче было бы умереть".
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