Стадион фантастически исполнил гимн Украины на финале ЧМ по футболу U-20

Украинские болельщики, собравшиеся на польском стадионе "Видзев" в Лодзе, поразили фантастическим исполнением гимна Украины перед финалом ЧМ по футболу среди 20-летних.

В самом главном поединке мундиаля встречаются сборные Украины и Южной Кореи. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Южная Корея. Кроме того, на OBOZREVATEL доступна онлайн-видеотрансляция.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим проникнуться атмосферой праздника.

Напомним, что в полуфинале подопечные Александра Петракова драматично обыграли итальянских ровесников. Встреча завершилась со счетом 1:0, а на последней секунде рефери отменил гол сборной Италии. Это вызвало настоящую истерику у местных журналистов.

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