Срна сделал неожиданное признание о "Динамо": спортивные итоги 16 апреля

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна сделал сенсационное признание о киевском "Динамо", а лидер сборной Украины Евгений Коноплянка произвел фурор в Германии. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости понедельника, 16 апреля.
Кроме того, российская супермодель вскружила голову Криштиану Роналду. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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