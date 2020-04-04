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4 апреля • обновлено в 21:24
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Срна сдал анализ на коронавирус: "Шахтер" опубликовал результат

1.9т
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Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна прошел публичное тестирование на коронавирус.

Результат – коронавирус не обнаружен. Дарио призвал всех украинцев строго соблюдать карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена экс-футболиста "Динмо" Николая Морозюка Ирина провалялась с коронавирусом 3-4 дня, при этом основные симптомы ушли, а осталась только потеря обоняния. Она не чувствовала вкуса и запаха.

Ранее голкипер английского футбольного клуба "Астон Вилла" Пепе Рейна, выздоравливающий от коронавируса, назвал три основных симптома, которые преследовали его во время недуга.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, у которого был диагностирован коронавирус особо отметил у себя при болезни сильную боль и давление в груди.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Дарио Срна
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