У Срны появился неожиданный вариант продолжения карьеры

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дарио Срна прибыл в Италию, чтобы обсудить возможность подписания контракта с клубом Серии А "Кальяри".
Генеральный директор Марио Пассетти и спортивный директор "островитян" Марчелло Карли пообедали в компании футболиста и его агента, говорится в сообщении La Gazzetta dello Sport.
Сообщается также, что Срна встретился и с президентом "Кальяри" Томмазо Джулини.
По информации издания, игрок взял несколько дней на раздумья. Речь идет о подписании контракта на один сезон.
Напомним, Срна отбывает 17-месячную дисквалификацию за употребление запрещенных веществ. Ее срок истечет в конце лета.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хорвата сватали в состав вице-чемпиона Греции.