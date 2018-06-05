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У Срны появился неожиданный вариант продолжения карьеры

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Экс-игрок донецкого "Шахтера" Дарио Срна прибыл в Италию, чтобы обсудить возможность подписания контракта с клубом Серии А "Кальяри".

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Генеральный директор Марио Пассетти и спортивный директор "островитян" Марчелло Карли пообедали в компании футболиста и его агента, говорится в сообщении La Gazzetta dello Sport.

Сообщается также, что Срна встретился и с президентом "Кальяри" Томмазо Джулини.

По информации издания, игрок взял несколько дней на раздумья. Речь идет о подписании контракта на один сезон.

Напомним, Срна отбывает 17-месячную дисквалификацию за употребление запрещенных веществ. Ее срок истечет в конце лета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хорвата сватали в состав вице-чемпиона Греции.

Персона
Дарио Срна
Место
Италия
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