Срна рассказал, почему Россия должна проиграть Хорватии на ЧМ-2018

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна уверен, что в 1/4 финала ЧМ-2018 Россия должна проиграть Хорватии. Дарио напомнил, что в 2008 году хорваты в отборе к чемпионату Европы обыграли Англию (3:2), что помогло российской сборной пробиться в финальную стадию турнира.

"Я думаю о том, что в свое время наша команда оказала большую услугу России. И теперь наступило время вернуть долг. Думаю, пришло время, когда удача должна улыбнуться сборной Хорватии. Мы много сделали для этого. Думаю, нас ждет очень сложный матч. Не сомневаюсь, что будет сумасшедшее давление трибун. Тем интереснее игра и почетнее будет победа", — цитирует Срну "sport24".

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля в Сочи. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Букмекеры уже сделали прогноз на этот поединок.