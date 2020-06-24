Срна назначен на высокую должность в "Шахтере"

Максим Богданов Футбол 19:24, 24.06.2020 Обновлено: 19:54, 24.06.2020

Бывший футболист сборной Хорватии Дарио Срна назначен на должность директора по футболу в донецком "Шахтере".

Среди задач Дарио на новой должности – развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников Академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов, соответствие философии клуба и стилю игры "Шахтера" от Академии до первой команды, сообщается на официальном сайте "горняков".

"Должность очень серьезная. Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде. А моя роль всегда одна – помогать "Шахтеру", помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол", - прокомментировал свое назначение хорват.

Напомним, что Срна провел 15 сезонов в составе "Шахтера", сыграв 536 матчей, установив при этом рекорд клуба. Дарио забил 49 голов и завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна прошел публичное тестирование на коронавирус и призвал всех украинцев строго соблюдать карантин.

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