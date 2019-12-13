Спустя 8 лет: "Динамо" повторило свой антирекорд еврокубков

В решающем матче группы Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло добыть нужную победу над "Лугано", закончив евросезон полным фиаско - невыходом в плей-офф.

Команда Алексея Михайличенко заняла 3-е место в своей группе ЛЕ, оставшись без еврокубков весной - это худший результат "Динамо" в европейских турнирах за 28 лет независимости Украины.

Виталий Миколенко переживает отчаяние на последних минутах матча с "Лугано" dynamo.kiev.ua

Правда, позор нынешнего сезона стал повторением антирекорда 8-летней давности. Тогда в сезоне 2011/2012 "Динамо" тоже не смогло выйти из группы Лиги Европы, также заняв 3-е место. Хотя в том случае соперниками "бело-синих" были куда мощнее и более статусные команды - турецкий "Бешикташ", английский "Сток Сити" и израильский "Маккаби" (Тель-Авив).

Любопытно, что сейчас "Динамо" действительно повторило тот плачевный результат осени 2011-го - также 3-е место в группе ЛЕ с идентичными показателями: 1 победа, 4 ничьи и 1 поражение с разницей мячей 0 (7-7) и 7-ю очками в активе. При этом "бело-синие" также до последнего тура еще имели надежду на выход, но также с аутсайдером группы ("Маккаби") расписали дома ничью 3:3 вместо ожидаемой победы.

В нынешнем сезоне Лиги Европы "Динамо" проиграло конкуренцию шведскому "Мальме" и датскому "Копенгагену", добыв за 6 матчей только 1 победу (над шведами дома – 1:0). Худшим результатом "бело-синих" в еврокубках кроме ЛЕ 2011/12 и можно считать еще разве сезон 2005/2006 - тогда "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов вылетело от швейцарского "Туна" и вообще осталось без еврокубков на весь сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, основной вратарь "Динамо" не сдержал эмоций после ничьи с "Лугано" и резко прокомментировал негативный исход.

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