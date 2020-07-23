Спросить у Ахметова: названо условие для назначения Луческу тренером "Динамо"

Михаил Морозов Футбол 12:30, 23.07.2020

Мирча Луческу не возглавит киевское "Динамо" без одобрения со стороны президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова.

Как сообщает издание Ziare.com, бывший наставник "горняков" не хочет портить дружеские отношения с владельцем команды, в которой он ранее работал, поэтому сначала позвонит Ахметову и спросит его разрешения на переход. Отмечается, что президент "Динамо" Игорь Суркис предложил Луческу контракт с окладом в три миллиона евро.

По информации источника, серьезный интерес к румынскому специалисту проявляет и загребское "Динамо", несмотря на то, что 22 апреля хорватская команда объявила о подписании контракта с экс-тренером львовских "Карпат" Игором Йовичевичем.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас заявил, что Луческу находится в Киеве и уже успел осмотреть базу "Динамо" в Конче-Заспе.

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