Спортивный юрист не исключил технического поражения для сборной Украины по футболу

Спортивный юрист и адвокат Юрий Юрченко считает, что ситуация с техническим поражением сборной Украины 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом вполне реальна.

Жуниор Мораес

"ФИФА в лице комитета по статусу футболистов сама, по сути, допустила Мораеса приняв решение о смене его ассоциации/футбольного гражданства с Бразилии на Украину. Поэтому возможность пересмотра этого решения зависит от тех аргументов, исходя из которых ФИФА посчитала, что требования о беспрерывном проживании 5 лет – соблюдены", - цитирует Юрченко ТСН Проспорт.

Юрист утверждает, что в регламенте ФИФА нет указаний о применении местного законодательства.

"Как правило, для ФИФА в приоритете регламенты ФИФА. Пункт d ст. 7 регламента применения устава ФИФА – постоянно не менее 5 лет. Ничего нет о национальном законодательстве. Вряд ли в такой ситуации ФИФА пересмотрит и отменит свое решение о смене футбольного гражданства Мораесом, но не исключаю такого, как первый прецедент в такой категории дел. Повторюсь: необходим первоисточник – решение ФИФА о смене гражданства", – подытожил Юрченко.

Напомним, что португальские СМИ утверждают, что бразилец Мораес натурализован сборной Украины с нарушением правил ФИФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 сборная Украины добыла невероятную гостевую победу над Люксембургом (2:1). Успех нашей команде принес автогол соперника на 92-й минуте.

В первом туре подопечные Андрея Шевченко расписали нулевую ничью с Португалией.

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