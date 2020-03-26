Спортивный врач назвал плачевные последствия карантина для футбола

Футболисты после длительный паузы из-за коронавируса не смогут вернуться в привычный режим, сохранив прежние кондиции, заявил бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков.

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Эскулап уверен, что тренерскому штабу любого клуба придётся начинать работу с нуля.

"Когда мы после паузы соберём футболистов, это будет как басня Крылова "Лебедь, рак и щука", потому что сыгранности, сплочённости в команде не будет. Мы увидим абсолютный ноль. Нужно будет потратить много времени, чтобы расставить футболистов по местам и потренировать так, как видно главному специалисту", — передаёт NEWS.ru его слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский врач Евгений Комаровский назвал причины, почему у профессиональных спортсменов риск заболеть коронавирусом гораздо выше.

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