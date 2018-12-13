"Спортинг" - "Ворскла": обзор матча

Полтавская "Ворскла" разгромно уступила "Спортингу" в последнем матче группового раунда Лиги Европы со счетом 0:3. Подопечные Василия Сачка не сумели дать бой португальскому сопернику на выезде.

В поединке, который ничего не решал для полтавчан в турнирном плане, им сложно было найти мотивацию. Прорехами в защите "Ворсклы" без особого труда воспользовались футболисты резервного состава "Порту". До свистка на перерыв португальцы обеспечили себе комфортное преимущество.

Воспользовавшись неразберихой в штрафной соперника, Монтеру головой с нескольких метров расстрелял ворота Ткаченка.

Спустя менее двадцати минут португальцам удалась быстрая атака, которая благодаря точному удару Луиша в пустые ворота стала результативной.

А перед перерывом "Ворскла" еще и получила автогол в раздевалку. Даллку пытался разрядить обстановку у ворот своей команды, а вместо этого срезал мяч в свои ворота.

После перерыва хозяева продолжали контролировать ход поединка, не позволяя сопернику создать остроту на своей половине поля. Несколько атак "Ворскле" удалось провести, но при этом ни один из ударов подопечных Сачка вышел точным.

Sporting Clube de Portugal

Sporting Clube de Portugal

В итоге украинская команда уступила в заключительном матче Лиги Европы и с одной победой на счету завершила свои выступления на евроарене.

Sporting Clube de Portugal

Sporting Clube de Portugal

Sporting Clube de Portugal

"Спортинг" Португалия – "Ворскла" Украина 3:0

Голы: 1:0 – 17 Монтеро, 2:0 – 35 Мигел Луиш, 3:0 – 44, автогол Даллку.

"Спортинг" – Сален, Ристовски (Тьерри Коррейя, 64), Коатес, Анде Пинту, Петрович, Акунья, Бруну Фернандеш (Бруну Паш, 73), Жоване Кабрал, Мигел Луиш, Карлуш Мане, Монтеро (Педру Маркеш, 59).

"Ворскла" – Ткаченко, Пердута, Чижов, Даллку (Коломоец, 46), Артур (Кане, 78), Скляр, Сакив, Ребенок, Чеснаков, Габелок, Николас Карека (Сергийчук, 68).

Предупреждение: Петрович (25).

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" уступило чешскому "Яблонецу", но сумело выйти в плей-офф Лиги Европы. Во время матча жуткую травму получил один из игроков столичного клуба.