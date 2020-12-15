Sport Talk Club: эксперты LaLiga рассказали о создании контента для болельщиков

Состоялась шестая встреча Sport Talk Club в рамках образовательной платформы Parimatch Education. В этот раз тема для обсуждения была посвящена digital инструментам в работе с болельщиками и спонсорами. Это направление не утратило своей актуальности в период карантина. Спорт, как и прежде, интересен болельщикам и пока они не могут ходить на соревнования, еще активнее следят за своими любимыми командами и спортсменами онлайн.

Гостями ивента стали представитель LaLiga в странах Восточной Европы Хосе Карлос Лоайса, контент-менеджер LaLiga Анастасия Лацановская, Маркетинг-директор ФК "Шахтер" Александр Мамалыга, CMO Parimatch Ukraine Тамара Бадашвили, и основатель маркетинговой компании "Evolution" Владислав Вахильчук.

Украинские и международные эксперты подробно рассказали о том, как спортивным организациям увеличивать свою аудиторию даже во время карантина, какие инструменты для этого использовать и сошлись во мнении, что именно создание собственного контента является одной из главных задач на сегодняшний день.

Хосе Карлос Лоайса отметил, что аудитория LaLiga – 2,8 миллиарда людей. Лига не просто присутствует на всех континентах, но и адаптирует свой продукт под каждый конкретный рынок.

Его дополнила контент-менеджер LaLiga Анастасия Лацановская: "Глобализация – наша основная цель. Мы ищем новую аудиторию, делаем контент на разных языках, адаптируя его под различные страны. Наш контент делится на информационный и развлекательный. Мы хотим удерживать внимание наших фанатов не только во время 90 минут игры, а в течении всей недели до нее и после. Чтобы добиться успеха в digital, необходимо детально изучить свою аудиторию, их возраст, место проживания, их интересы и предпочтения".

Директор по маркетингу ФК "Шахтер" Александр Мамалыга рассказал о том, как CRM-система позволяет клубу анализировать и повышать лояльность своих болельщиков: "По сути мы конкурируем за болельщика в большей мере не с другими украинскими клубами, а с более динамичными игроками на рынке энтертейнмента это кинотеатры, парки развлечений, цифровой энтертейнмент и т.д.… Мы понимаем, что должны создать такой продукт, чтобы зритель не просто захотел пойти на стадион, а хотел это делать на постоянной основе. Одна из ключевых сложностей заключается в том, что сам продукт матчевого дня не настолько динамично развивается, сейчас не достаточно показывать качественную игру, чтобы болельщики возвращались на трибуны, необходимо обеспечить качественный экспириенс на всех этапах взаимодействия с болельщиком, это и комфорт покупки, и логистическое удобство и высокие стандарты сервиса на стадионе. Мы работаем над тем, чтобы люди ходили на матчи и взаимодействовали с продуктами клуба в экосистеме клуба, что позволят нам с высокой точностью создавать психографическую сегментацию болельщиков. Например, мы знаем что, те болельщики, которые ходят на 5-8 матчей чемпионата в сезон, зачастую, не говорят "Шахтер" победил", они говорят – "Мы победили". Другими словами болельщики не разделяют себя и команду и это один из примеров, к чему мы и стремимся при работе с болельщиками.

Тамара Бадашвили, CMO Parimatch Ukraine отметила: "Сторителлинг - умение рассказывать историю вашего бренда - это настоящее искусство. Спортивным организациям нужно искать эмоциональную связь между болельщиками и своими целями. Во время пандемии в выигрыше остались те, кто сумел найти подход к своей аудитории. Эмоции влияют на то, какие продукты выбирают люди. Истории интересны людям".

В завершении Sports Talk Club основатель маркетинговой компании "Evolution" Владислав Вахильчук остановился на специфике присутствия в соцсетях украинских футболистов, и дал практические советы всем спортсменам, как сделать свою страничку в интернете интересной и популярной.

Полную версию Sports Talk CLub вы можете посмотреть по ссылке: https://www.facebook.com/footballhubua/videos/823175251806465