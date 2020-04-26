"Спонсор Чернобыльская АЭС": форму футбольного клуба с Припяти продают в США

В честь годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС, в США запустили в продажу футбольную форму ФК "Строитель", который базировался в Припяти и до 1988 года выступал в любительском чемпионате страны среди коллективов физической культуры (КФК).

ФК "Строитель" в реальности discover cernobyl

Сама команда прекратила существование в 1988 году, но авторы решили представить, как бы выглядела экипировка клуба, существуй он в наше время.

Авторы на передний план поместили аббревиатуру титульного спонсора - CNPP. Им прогнозировано стало градообразующее предприятие - Чернобыльская АЭС (Chornobyl Nuclear Power Plant).

На задней стороне формы указана фамилия Легасова - члена правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Купить мерч можно за 60 долларов на сайте icarusfc. В ассортименте представлены разные размеры.

Футбольная форма клуба из Припяти

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