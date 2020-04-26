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26 апреля • обновлено в 23:46
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"Спонсор Чернобыльская АЭС": форму футбольного клуба с Припяти продают в США

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В честь годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС, в США запустили в продажу футбольную форму ФК "Строитель", который базировался в Припяти и до 1988 года выступал в любительском чемпионате страны среди коллективов физической культуры (КФК).

ФК "Строитель" в реальности

ФК "Строитель" в реальности

discover cernobyl

Сама команда прекратила существование в 1988 году, но авторы решили представить, как бы выглядела экипировка клуба, существуй он в наше время.

Авторы на передний план поместили аббревиатуру титульного спонсора - CNPP. Им прогнозировано стало градообразующее предприятие - Чернобыльская АЭС (Chornobyl Nuclear Power Plant).

На задней стороне формы указана фамилия Легасова - члена правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Купить мерч можно за 60 долларов на сайте icarusfc. В ассортименте представлены разные размеры.

Футбольная форма клуба из Припяти

Футбольная форма клуба из Припяти

"Спонсор ЧАЭС": форму футбольного клуба с Припяти продают в США
"Спонсор ЧАЭС": форму футбольного клуба с Припяти продают в США
"Спонсор ЧАЭС": форму футбольного клуба с Припяти продают в США
"Спонсор ЧАЭС": форму футбольного клуба с Припяти продают в США

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко сказал, что нельзя делать при коронавирусе, упомянув Чернобыль

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
4юбатые мало того, что живут в параллельной реальности,так они еще и дизайнеры-фантазеры
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
покупают ?
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