МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Спектакль": появились сенсационные данные в деле Кокорина и Мамаева

1.1тЧитать материал на украинском

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев на самом деле давно содержатся под домашним арестом, а не в Бутырской тюрьме.

Такой сенсационной информацией располагает Telagram-канал "Только никому…"

"Сплетня -бомба! По слухам, Кокорин и Мамаев на самом деле вовсе не мучаются в "бутырке", а давно находятся под домашним арестом. По словам инсайдеров из органов, парней специально привозят на суды, мол, такой вот спектакль и показательная акция, что всех наказывают одинаково жестко", – говорится в сообщении.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Новости
Кокорин заплакал, услышав приговор суда

Отметим, что 9 апреля начался суд над спортсменами и их друзьями, которые в октябре прошлого года избили одного из чиновников Минпромторга РФ и водителя популярной телеведущей.

Как сообщал OBOZREVATEL, содержание под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева было продлено до сентября.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Александр КокоринПавел Мамаев
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения