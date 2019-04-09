"Спектакль": появились сенсационные данные в деле Кокорина и Мамаева

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев на самом деле давно содержатся под домашним арестом, а не в Бутырской тюрьме.

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"Сплетня -бомба! По слухам, Кокорин и Мамаев на самом деле вовсе не мучаются в "бутырке", а давно находятся под домашним арестом. По словам инсайдеров из органов, парней специально привозят на суды, мол, такой вот спектакль и показательная акция, что всех наказывают одинаково жестко", – говорится в сообщении.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Отметим, что 9 апреля начался суд над спортсменами и их друзьями, которые в октябре прошлого года избили одного из чиновников Минпромторга РФ и водителя популярной телеведущей.

Как сообщал OBOZREVATEL, содержание под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева было продлено до сентября.

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