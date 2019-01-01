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''Спасибо за все'': украинскому футболисту освободили место в "Реале"

5.4тЧитать материал на украинском

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас сделал не двузначный намек на уход из команды.

Таким образом у молодого украинского вратаря "сливочных" Андрея Лунина, который на данный момент играет на правах аренды в "Леганесе", появится шанс вернуться в столичный клуб.

На своей странице в Instagram Stories костариканский голкипер опубликовал фото с подписью "Спасибо за все".

''Спасибо за все'': украинскому футболисту освободили место в "Реале"

AS.com

Вратарь "Реала" был недоволен своим положением после прихода летом его конкурента на позицию Тибо Куртуа. Костариканец стал все реже появляться в составе команды и считал это проявлением неуважения, ведь он вместе с командой добыл три подряд трофея Лиги чемпионов.

Кейлор Навас

Кейлор Навас

twitter.com/NavasKeylor

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При этом украинец, которому представится отличная возможность вернуться в расположение королевского клуба, заявил, что до лета планирует остаться в "Леганесе". Несмотря на небольшое количество игровой практики Лунин остается верен своей нынешней команде.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

CD Leganes

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин, выступающий на правах аренды в испанском "Леганесе" не сможет сыграть против мадридского "Реала" в 1/8 финала Кубка Испании из-за условий соглашения между клубами.

Персоны
Андрей ЛунинКейлор Навас
Тег
Реал Мадрид
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