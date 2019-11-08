Спасение дня: вратарь сборной России повторил легендарный сейв в матче с командой Реброва

В сети появилось видео невероятного сейва вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче с "Ференцварошем" в Лиге Европы. Похожий сейв кипера был в серии пенальти на ЧМ-2018 в игре Россия - Испания.

Акинфеев спас российский клуб в Будапеште, отбив ногой удар с метра по воротам ЦСКА. На схожесть эпизода со спасением на ЧМ-2018 обратили внимание комментаторы матча.

Благодаря действиям 33-летнего ветерана ЦСКА сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в поединке с командой Сергея Реброва и добыть первое очко в группе. ЦСКА занимает последнее место в квартете и имеет мизерные шансы на выход в плей-офф.

Игорь Акинфеев на ЧМ-2018 "Чемпионат"

Стоит отметить, что "чудотворная нога" Акинфеева стала в России одним из мемов ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2017 года Акинфеев наконец-то прервал 11-летний позорный рекорд в Лиге чемпионов, включивший в себя 43 матча с пропущенными голами.

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