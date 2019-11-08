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8 ноября • обновлено в 13:50
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Спасение дня: вратарь сборной России повторил легендарный сейв в матче с командой Реброва

1.4т Читать материал на украинском

В сети появилось видео невероятного сейва вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче с "Ференцварошем" в Лиге Европы. Похожий сейв кипера был в серии пенальти на ЧМ-2018 в игре Россия - Испания.

Акинфеев спас российский клуб в Будапеште, отбив ногой удар с метра по воротам ЦСКА. На схожесть эпизода со спасением на ЧМ-2018 обратили внимание комментаторы матча.

Благодаря действиям 33-летнего ветерана ЦСКА сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в поединке с командой Сергея Реброва и добыть первое очко в группе. ЦСКА занимает последнее место в квартете и имеет мизерные шансы на выход в плей-офф.

Игорь Акинфеев на ЧМ-2018

Игорь Акинфеев на ЧМ-2018

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Стоит отметить, что "чудотворная нога" Акинфеева стала в России одним из мемов ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2017 года Акинфеев наконец-то прервал 11-летний позорный рекорд в Лиге чемпионов, включивший в себя 43 матча с пропущенными голами.

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Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персона
Игорь Акинфеев
Место
Венгрия Будапешт
Теги
ЦСКА Москва ФК Ференцварош
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Россияне, самые добросердечные в мире. Достаточно посмотреть на наш футбол. Это же не просто печалька, а садомазохизм чистой воды! Но мы все равно за них болеем. Акинфеев красавчик, пусть раз в год, но дает повод порадоваться!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Акинфеев красавчик!
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