Спасение для Реброва: результаты плей-офф Лиги чемпионов 23 сентября

Тремя поединками в Генте, Мольде и Пирее завершилась первая половина плей-офф Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Шесть команд провели свои первые поединки двухматчевого противостояния за право выступить в групповом этапе самого престижного клубного турнира Старого Света.

Наибольший интерес украинских болельщиков привлек матч в Бельгии, где киевское "Динамо" добыло великолепную победу над местным "Гентом".

Среди других результатов стоит отметить результативную ничью венгерского "Ференцвароша", который тренирует легендарный украинец Сергей Ребров.

Счет 3:3 за три минуты до финального свистка сделал еще один представитель нашей страны – Игорь Харатин.

Плей-офф Лиги чемпионов: результаты 23 сентября

"Гент" Бельгия – "Динамо" Украина 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 9 Супряга, 1:1 – 41 Кляйндинст, 1:2 – 79 де Пена.

Гент – Руф, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Безус, Оджиджа-Офоэ (Ботака, 62), Дорш, Овусу, Депуатр (Мохаммади, 72), Яремчук (Кляйндинст, 25).

Динамо – Бущан, Кендзера, Миколенко, Караваев, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 82), Родригеш (Цыганков, 59), Супряга (Вербич, 66).

Предупреждения: Нуриу Фортуна (13), Родригеш (31), Безус (50), Оджиджа-Офоэ (56), Шепелев (87).

Удаление: Безус (53).

"Мольде" Норвегия – "Ференцварош" Венгрия 3:3 (0:1, 3:2)

Голы: 0:1 – 7 Боли, 0:2 – 52 Узуни, 1:2 – 55 Джеймс, 2:2 – 65 Эйкрем, 3:2 – 83 Эллингсен, 3:3 – 87, пенальти Харатин.

Мольде – Линде, Эллингсен, Грегерсен, Хеуген, Эйкрем (Омоиджуанфо, 81), Хестад, Эурснес, Хуссайн, Джеймс (Болли, 89), Кнудтсон (Брюнхильдсен, 57), Уинго.

Ференцварош – Дибус, Блажич, Фримпонг, Чивич, Лаидуни, Харатин, Сомалиа (Шигер, 71), Нген (Изаэл, 88), Ботка, Боли (Зубков, 73), Узуни.

Предупреждения: Эурснес (9), Кнудтсон (43), Хуссайн (58), Грегерсен (90).

"Олимпиакос" Греция – "Омония" Кипр 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 69, пенальти Вальбуэна, 2:0 – 90 Эль-Араби.

Олимпиакос – Жозе Са, Холебас, Ба, Рафинья, Рубен Семеду, Масурас (Ранджелович, 59), Вальбуэна, Камара, Фортунис (Эль-Араби, 59), Бухалакис, Хассан (Мвила, 76).

Омония – Фрейтас, Люфтнер, Лецьякс, Ланг, Губочан, Ботеак (Лоизу, 87), Витор Гомеш, Гомес, Папулис (Асанте, 81), Сене (Дюриш, 46), Тиаго Сантос.

Предупреждения: Витор Гомеш (26), Люфтнер (42), Ботеак (44), Рубен Семеду (48), Лецьякс (69).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне были сыграны первые в Краснодаре, Тель-Авиве и Праге. В России "Краснодар" спасся от поражения, забив подряд дважды греческому ПАОКу.