Спасение "Динамо": в украинском футболе произошло историческое событие

В матче чемпионата Украины среди 19-летних "Динамо" – "Карпаты" был назначен первый в истории украинского футбола пенальти при помощи cистемы видеопомощи арбитрам (VAR).

На 70-й минуте футболист львовского клуба сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитр матча Николай Балакин не отреагировал на эпизод.

Однако затем ему подсказали, что необходимо обратиться к видеоповтору. После его просмотра был назначен пенальти. Это произошло на 72-й минуте, при счете 1:2. Пенальти реализовал форвард киевлян Владислав Ванат.

Отметим, что поединок "Динамо" – "Карпаты" в чемпионате Украины U-19 был выбран в качестве тестового для внедрения системы VAR.

Матч закончился со счетом 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобильный телефон сорвал работу VAR на одном из матчей в Саудовской Аравии.

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