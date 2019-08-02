Спас Украину: "Динамо" оформило громкий трансфер

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" официально объявило о покупке атакующего полузащитника сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

"ФК "Динамо" Киев и японский футбольный клуб "Джубило Ивата" согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Жерсон заключил с нашим клубом 5-летний контракт. В "Динамо" Родригес будет выступать под номером "22", – говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес

Футболист хорошо знаком украинским болельщикам по матча отбора Евро-2020, в которых сборная Украины встречалась с Люксембургом. Именно Жерсон стал автором невероятного автогола в выездном для "желто-синих" поединке. В компенсированное время Родригес поразил собственные ворота и позволил команде Шевченко завоевать три очка.

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности травмы лидера киевского "Динамо" Беньямина Вербича.

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