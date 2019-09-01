Спартак – Зенит: смотреть онлайн видео трансляцию матча

Заклятые враги московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит" играют в центральном матче 8-го тура российской футбольной Премьер-лиги.

Классическое противостояние проходит в воскресенье, 1 сентября, на стадионе "Открытие-Арена" в столице РФ. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Спартак – Зенит. Начало в – в 19:00.

После семи сыгранных поединков команды находятся на соседних позициях турнирной таблицы чемпионата, имея в активе по 14 очков. При этом спартаковцы имеют в активе трехматчевую победную серию, в том числе успех в грандиозном противостоянии с ЦСКА.

Премьер-лига. 8-й тур

Москва, стадион "Открытие-Арена"

Главный арбитр: Виталий Мешков (Московская область)

"Спартак" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург)

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Как сообщал OBOZREVATEL, московский "Спартак" с позором вылетел из Лиги Европы, уступив уже на стадии квалификации турнира португальской "Браге".

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