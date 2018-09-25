''Спартак'' выложил в сеть фото голой двукратной чемпионки мира

На официальной странице московского "Спартака" в Twitter выложили фотографию голой ведущей клубного канала Юлии Ушаковой, которая находилась на медобследовании поврежденного голеностопа. Звезда "красно-белых" является двукратной чемпионкой мира по бодифитнесу.

"Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. "Спартак" поместил нападающую в список травмированных", - подписал свой пост московский клуб.

Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4 — Спартак Москва (@spartak_hc) 24 septembre 2018

Болельщиков излишняя откровенность заслуженного мастера спорта по бодибилдингу разозлила. "А бюстгальтер при такой процедуре снимать обязательно?", "Я только не понял, разве с травмой ноги заставляют полностью раздеваться?", "Не ну травма ноги, а почему в одних трусиках (даже верёвочках)?", - возмутились читатели.

Некоторые подписчики увидели в посте желание столичного клуба отвернуть внимание болельщиков от неутешительных результатов команды. "Хорошая попытка", "Спартак совсем опустился, если отвлекает от своих проблем таким образом. Это дно", "Пытаетесь отвлечь всех от своей вчерашней игры?", - негодовали пользователи.

Юлия Ушакова Instagram

Юлия Ушакова Instagram

Юлия Ушакова Instagram

Юлия Ушакова Instagram

Юлия Ушакова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, капитана "Спартака" Дениса Глушакова выгнали из команды за "лайк".