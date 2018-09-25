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''Спартак'' выложил в сеть фото голой двукратной чемпионки мира

9.7тЧитать материал на украинском

На официальной странице московского "Спартака" в Twitter выложили фотографию голой ведущей клубного канала Юлии Ушаковой, которая находилась на медобследовании поврежденного голеностопа. Звезда "красно-белых" является двукратной чемпионкой мира по бодифитнесу.

"Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. "Спартак" поместил нападающую в список травмированных", - подписал свой пост московский клуб.

Болельщиков излишняя откровенность заслуженного мастера спорта по бодибилдингу разозлила. "А бюстгальтер при такой процедуре снимать обязательно?", "Я только не понял, разве с травмой ноги заставляют полностью раздеваться?", "Не ну травма ноги, а почему в одних трусиках (даже верёвочках)?", - возмутились читатели.

''Спартак'' выложил в сеть фото голой двукратной чемпионки мира
''Спартак'' выложил в сеть фото голой двукратной чемпионки мира
''Спартак'' выложил в сеть фото голой двукратной чемпионки мира
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Некоторые подписчики увидели в посте желание столичного клуба отвернуть внимание болельщиков от неутешительных результатов команды. "Хорошая попытка", "Спартак совсем опустился, если отвлекает от своих проблем таким образом. Это дно", "Пытаетесь отвлечь всех от своей вчерашней игры?", - негодовали пользователи.

''Спартак'' выложил в сеть фото голой двукратной чемпионки мира
''Спартак'' выложил в сеть фото голой двукратной чемпионки мира
''Спартак'' выложил в сеть фото голой двукратной чемпионки мира
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Юлия Ушакова

Юлия Ушакова

Instagram

Юлия Ушакова

Юлия Ушакова

Instagram

Юлия Ушакова

Юлия Ушакова

Instagram

Юлия Ушакова

Юлия Ушакова

Instagram

Юлия Ушакова

Юлия Ушакова

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, капитана "Спартака" Дениса Глушакова выгнали из команды за "лайк".

Место
Россия
Объект
Спартак Москва
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