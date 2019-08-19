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Спартак – ЦСКА: видео обзор матча Премьер-лиги

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Московский "Спартак" добыл драматичную победу над заклятыми врагами из ЦСКА в центральном матче шестого тура российской футбольной Премьер-лиги.

Команда экс-тренера львовский "Карпат" Олег Кононова была сильнее соперника на домашней арене – 2:1.

Игра подарила болельщикам много разных эмоций. Если в первом тайме полностью доминировали армейцы, то во втором преимуществом владели уже "красно-белые".

Спартак – ЦСКА

Спартак – ЦСКА

ПФК ЦСКА

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Счет в матче был открыт на 59-й минуте, когда Самюэль Жиго после подачи слева в падении головой поразил ворота Акинфеева метров с 11. Через 10 минут Фернандес с рикошетом от того же Жиго счет сравнял.

Развязка наступила на 79-й минуте. Жиго вновь стал героем своей команды, когда расстрелял в упор Акинфеева.

Вашему вниманию видео самых ярких моментов встречи в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист донецкого "Шахтера" Иван Ордец опозорился в дебютной игре за московскую команду.

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Тема
чемпионат России
Место
Россия Москва
Теги
ЦСКА Москва Спартак Москва
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