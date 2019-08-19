Спартак – ЦСКА: смотреть онлайн видео трансляцию матча

Московские ЦСКА и "Спартак" сражаются в принципиальном дерби в центральном матче 6-го тура российской футбольной Премьер-лиге.

Поединок проходит на стадионе "Открытие-Арена", которая является домашней для "красно-белых", в понедельник, 19 августа.

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Спартак – ЦСКА. Начало – в 20:00 по киевскому и московскому времени.

Премьер-лига России. 6-й тур

Москва, стадион "Открытие-Арена"

Главный арбитр: Сергей Карасев

"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0

Отметим, что спартаковцы находятся под невероятным давлением, а тренер Олег Кононов – под угрозой отставки.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий спровоцировал драку во время матча чемпионата России между "Зенитом" и "Ахматом". А еще один бывший игрок "горняков" Иван Ордец оконфузился в дебютном матче первенства РФ.

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