Спартак – ЦСКА: смотреть онлайн матч 1/4 Кубка России

В Кубке России по футболу в среду, 4 марта, будет сыгран центральный матч четвертьфинальной стадии турнира.
В Москве на "Открытие Арене" сойдутся непримиримые соперники – столичные "Спартак" и ЦСКА. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Спартак – ЦСКА. Начало – в 18:30 по киевскому и в 19:30 по московскому времени.
Спартак – ЦСКА
Чемпионат.com
Поединок был под угрозой срыва из-за коронавирус. В частности, сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров заразился коронавируса и стал первым москвичом, у которого диагностировали болезнь. Из-за этого власти ввели ограничения на организацию массовых мероприятий.
Обе команды неудачно проводят нынешний сезон. "Красно-белые" еще в августе вылетели из Лиги Европы и сейчас занимают лишь девятое место в таблице Премьер-лиги. Армейцы в свою очередь не смогли выйти в еврокубковую весну, но идут на четвертой позиции в чемпионате.
Команды уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В первом круге первенства "спартаковцы" были сильнее на своем поле 2: 1.
Кубок России. 1/4 финала
Москва, "Открытие Арена"
Главный арбитр: Сергей Иванов
"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва)
Плеер с трансляцией появится в этой новости ближе к началу игры.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Спартак" одержал победу над московским "Динамо" в предыдущем матче.
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