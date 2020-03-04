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4 марта • обновлено в 14:22
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Спартак – ЦСКА: смотреть онлайн матч 1/4 Кубка России

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В Кубке России по футболу в среду, 4 марта, будет сыгран центральный матч четвертьфинальной стадии турнира.

В Москве на "Открытие Арене" сойдутся непримиримые соперники – столичные "Спартак" и ЦСКА. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Спартак – ЦСКА. Начало – в 18:30 по киевскому и в 19:30 по московскому времени.

Спартак – ЦСКА

Спартак – ЦСКА

Чемпионат.com

Поединок был под угрозой срыва из-за коронавирус. В частности, сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров заразился коронавируса и стал первым москвичом, у которого диагностировали болезнь. Из-за этого власти ввели ограничения на организацию массовых мероприятий.

Обе команды неудачно проводят нынешний сезон. "Красно-белые" еще в августе вылетели из Лиги Европы и сейчас занимают лишь девятое место в таблице Премьер-лиги. Армейцы в свою очередь не смогли выйти в еврокубковую весну, но идут на четвертой позиции в чемпионате.

Команды уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В первом круге первенства "спартаковцы" были сильнее на своем поле 2: 1.

Кубок России. 1/4 финала

Москва, "Открытие Арена"

Главный арбитр: Сергей Иванов

"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва)

Плеер с трансляцией появится в этой новости ближе к началу игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Спартак" одержал победу над московским "Динамо" в предыдущем матче.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Место
Россия Москва
Теги
ЦСКА Москва Спартак Москва
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Pooh Vini
Pooh Vini
О чем статья? Мухосранский витязь против хацапетовской русалоньки? Зачем это знать?
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фил филька
фил филька
Pooh Vini, Статистика личных встреч Спартак (Москва), СССР – Динамо (Киев), СССР: +50=29-39. теперь знаешь зачем?))
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