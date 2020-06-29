"Спартак" – ЦСКА: где смотреть онлайн матч РФПЛ

В российской футбольной Премьер-лиге во вторник, 30 июня, состоится главное дерби страны, в котором сойдутся столичные "Спартак" и ЦСКА.

Поединок 25-го тура пройдет на домашней арене "красно-белых" – "ВЭБ-Арена". Начало игры - в 20:00.

Увидеть принципиальное противостояние можно будет в эфире общероссийского телеканала "Матч ТВ". Здесь показ московского дерби будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, прямая трансляция из столицы России будет доступна на специализированном "Матч! Премьер", а также на сайте matchtv.ru.

Отметим, что команды разделяют пять очков в турнирной таблице. "Спартак", набрав 32 пункта, расположился на шестом месте, а ЦСКА расположился строчкой выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, львовский "Карпаты" снимутся с текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги