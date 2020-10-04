"Спартак" скоро сдохнет, – Боярский

Самый известный болельщик питерского "Зенита" Михаил Боярский в жесткой манере отреагировал на результат матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком".

Встреча закончилась со счетом 1:1, по итогам которой Боярский заявил, что у "Зенита" никаких соперников не намечается.

"Борьба за чемпионство? "Спартак" скоро сдохнет. Сегодня у них победа, потому что они должны были проиграть. Бороться за "золото" они не смогут. "Спартак" намного слабее "Зенита", – цитирует Боярского "Чемпионат".

"Спартак" и "Зенит" делят первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе по 21 баллу. У команд по шесть побед и одному поражению.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа президент "Спартака" Леонид Федун эмоционально высказался после игры с "Сочи", заявив, что он готов снять свою команду с чемпионата России.