Спартак – ПАОК: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Московский "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов во вторник, 14 августа, встретится с греческим ПАОКом. Команды поспорят за путевку в плей-офф на поле стадиона "Открытие Арена". Начало встречи – в 20:30 по киевскому времени.

Фаворитом поединка в столице России считаются хозяева поля. Ставки на победу "Спартака" в основное время принимаются с коэффициентом 1,80. Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех команды из Салоник достигают уровня 4,33. При этом аналитики прогнозируют достаточно высокую результативность игры. На то, что будет забито не менее трех мячей, можно поставить с коэффициентом 1,85.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче, который прошел неделю назад в Греции, ПАОК добыл волевую победу – 3:2. При этом стоит выделить игру защитника сборной Украины Евгения Хачериди, который отметился привезенным пенальти в ворота своей команды.

Сам поединок ознаменовался нападением на российских журналистов, которые спровоцировали греческих болельщиков неприличными жестами и выкриками.