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"Спартак" опозорился в полуфинале Кубка России

1.5тЧитать новость на украинском

Московский "Спартак", идущий вторым в таблице, проиграл предпоследней команде чемпионата России - "Тосно" в полуфинале Кубка страны. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти точнее были гости — 5:4.

В основное время команды обменялись голами во втором тайме. На 62-й минуте нападающий "Спартака" Зе Луиш обработал длинный пас перед чужой штрафной, ушёл от оппонента и здорово пробил в левый нижний угол. На 89-й минуте хавбек "Тосно" Вагиз Галиулин открылся на проникающий пас, легко ушёл от Николы Максимовича и пробил в дальнюю девятку.

"Тосно" вышел в финал Кубка России, где 9 мая сыграет с курским "Авангардом".

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Напомним, что ранее определились финалисты Кубка Украины по футболу.

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Тема
чемпионат России
Место
РоссияМосква
Объект
Спартак Москва
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