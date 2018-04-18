"Спартак" опозорился в полуфинале Кубка России

Московский "Спартак", идущий вторым в таблице, проиграл предпоследней команде чемпионата России - "Тосно" в полуфинале Кубка страны. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти точнее были гости — 5:4.

В основное время команды обменялись голами во втором тайме. На 62-й минуте нападающий "Спартака" Зе Луиш обработал длинный пас перед чужой штрафной, ушёл от оппонента и здорово пробил в левый нижний угол. На 89-й минуте хавбек "Тосно" Вагиз Галиулин открылся на проникающий пас, легко ушёл от Николы Максимовича и пробил в дальнюю девятку.

"Тосно" вышел в финал Кубка России, где 9 мая сыграет с курским "Авангардом".

Напомним, что ранее определились финалисты Кубка Украины по футболу.