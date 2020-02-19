Спалился: Марадону поймали с кокаином прямо во время матча

Легендарный в прошлом аргентинский футболист, а ныне главный тренер клуба "Химнасия" Диего Марадона попал в очередной скандал, будучи пойманным за употреблением неизвестного вещества.

Диего Марадона

В сети было опубликовано видео, на котором видно, как 59-летнему Марадоне передают какое-то вещество белого цвета прямо во время матча 20-го тура аргентинской Суперлиги, в котором его команда противостояла "Росарио Сентраль" (0:1). Момент вызвал еще больше подозрений, поскольку помощники Марадоны моментально закрыли наставника от теле- и фотокамер, притворяясь, что они заняты важными делами.

Dice Maradona que ya no se droga más.

🤣🤣🤣👇👇👇👇 pic.twitter.com/2xHnU2FMpz — Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020

Аргентинские болельщики уверены, что Марадона принимал кокаин, хотя в последние годы Диего уверял, что больше не употребляет.

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Марадона возглавил аргентинский клуб "Химнасия" из Ла-Платы в сентябре 2019-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марадону в Аргентине высмеяли за новый образ, вспомнив его наркотическое прошлое.

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