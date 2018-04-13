Спалились: найдено доказательство мошенничества при жеребьевке Лиги чемпионов

Римская "Рома" заставила фанатов усомниться в честности процедуры жеребьевки полуфинальной стадии Лига чемпионов. Еще за сутки до церемонии, которая 13 апреля прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, итальянцы начали продажу билетов на домашнюю встречу.

Удивительно, но "волки" с точностью "предсказали" как своего соперника, так и дату проведения матча на "Стадио Олимпико". Фанатам предлагалось приобрести билеты на игру с "Ливерпулем" 2 мая. По результатам жеребьевки "Рома" встретится именно с представителями Англии во второй день последнего месяца весны.

Ошибка на сайте римлян была быстро исправлена, но пользователи успели сделать скрин этого казуса.

Как сообщал "Обозреватель", УЕФА открыл дело в отношении "Ромы" из-за флага "ДНР" на матче Лиги чемпионов.