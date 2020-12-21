Сотрудник французского клуба трагически погиб после несчастного случая на стадионе

Агроном стадиона "Лорьяна" трагически погиб после матча команды в 16-м туре чемпионата Франции против "Ренна" в возрасте 38 лет.

Как сообщает издание GetFrenchFootballNews, на него упала конструкция с лампами, которые используются для обогрева газона. Несмотря на быструю реакцию неотложных служб и всяческую помощь, которую пытались оказать игроки и руководство обоих клубов, жизнь работника арены спасти не удалось.

Мужчину, который работал в "Лорьяне" волонтером, доставили в больницу в критическом состоянии, где он умер от полученных травм. У него осталось трое детей. Двух других агрономов, которые стали свидетелями этого страшного инцидента, также отвезли в медицинское учреждение, несмотря на отсутствие у них физических повреждений.

Поединок между "Лорьяном" и "Ренном" закончился разгромной победой гостей со счетом 3:0. Это позволило им подняться на пятое место в таблице с 28 очками. Хозяева остались на предпоследней позиции во французской Лиге 1.

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