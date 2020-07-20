Состояние "Абхазия": в сети показали новые фото "Донбасс Арены"

Михаил Морозов Футбол 15:49, 20.07.2020 Обновлено: 16:11, 20.07.2020

Блогер Сергей Наумович опубликовал у себя в Facebook новые снимки "Донбасс Арены", на которых изображены окрестности стадиона, в частности заросший сквер.

"Как видим, тут наступило устойчивое состояние "Абхазия". Чистейший "русский мир". Чуваки, у вас была одна из лучших команд Европы, которая играла на лучшем в Восточной Европе стадионе, а восемь лет назад тут был центр футбольного мира всей планеты! Но вы выбрали путь Абхазии..." – подписал фотографии Наумович.

Фотография сквера возле "Донбасс Арены"
Facebook Сергея Наумовича
Фотография сквера возле "Донбасс Арены"
Facebook Сергея Наумовича
Фотография сквера возле "Донбасс Арены"
Facebook Сергея Наумовича

В последний раз донецкий "Шахтер" играл домашний матч на "Донбасс Арене" 2 мая 2014 года в украинской Премьер-лиге против "Ильичевца" (сейчас "Мариуполь").

Как сообщал OBOZREVATEL, стадион "горняков" вошел в топ-20 лучших в мире.

Ранее проживающий в оккупированном Россией Донецке местный блогер Виконста показал, как выглядит знаменитый стадион "Донбасс Арена" и прилегающей к нему местность после почти шести лет войны.

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