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Состояние "Абхазия": в сети показали новые фото "Донбасс Арены"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
14,0 т.
В сети опубликовали фотографии сквера возле 'Донбасс Арены'

В сети опубликовали фотографии сквера возле "Донбасс Арены". Facebook Сергея Наумовича

Блогер Сергей Наумович опубликовал у себя в Facebook новые снимки "Донбасс Арены", на которых изображены окрестности стадиона, в частности заросший сквер.

"Как видим, тут наступило устойчивое состояние "Абхазия". Чистейший "русский мир". Чуваки, у вас была одна из лучших команд Европы, которая играла на лучшем в Восточной Европе стадионе, а восемь лет назад тут был центр футбольного мира всей планеты! Но вы выбрали путь Абхазии..." – подписал фотографии Наумович.

Фотография сквера возле "Донбасс Арены"

Фотография сквера возле "Донбасс Арены" Facebook Сергея Наумовича

Фотография сквера возле "Донбасс Арены"

Фотография сквера возле "Донбасс Арены" Facebook Сергея Наумовича

Фотография сквера возле "Донбасс Арены"

Фотография сквера возле "Донбасс Арены" Facebook Сергея Наумовича

В последний раз донецкий "Шахтер" играл домашний матч на "Донбасс Арене" 2 мая 2014 года в украинской Премьер-лиге против "Ильичевца" (сейчас "Мариуполь").

Как сообщал OBOZREVATEL, стадион "горняков" вошел в топ-20 лучших в мире.

Ранее проживающий в оккупированном Россией Донецке местный блогер Виконста показал, как выглядит знаменитый стадион "Донбасс Арена" и прилегающей к нему местность после почти шести лет войны.

УкраинаДонецкДонбасс Арена
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