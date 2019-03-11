Состоялся самый необычный сейв года в футболе - опубликовано видео

В матче 25-го тура чемпионата Германии между "Ганновером" и "Байером" мяч не докатился до линии ворот гостей из-за налипшего на газон снега.

Момент в чемпионате Германии globallookpress.com

Полузащитник "Ганновера" Генки Харагути обыграл защитников, вратаря и ударил в пустые ворота, но забить гол так и не смог. В итоге "Ганновер" проиграл 2:3.

"Когда Генки обошел вратаря и остался один перед воротами, мяч застрял на линии. Вот так нам везет на дне таблицы", - прокомментировал эпизод главный тренер команды Томас Долль.

В сети этот момент уже успели окрестить самым невероятным спасением в сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году вратарь совершил самый необычный сейв в истории украинского футбола.

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