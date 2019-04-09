Состоялись первые четвертьфиналы Лиги чемпионов: результаты 9 апреля

Двумя матчами в Лондоне и Ливерпуле в Европе стартовали четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" на последних минутах добыл победу над "Манчестер Сити" (1:0), а "Ливерпуль" уверенно обыграл "Порту" (2:0).

Подопечные Юргена Клоппа с первых минут полностью доминировали на поле и на 5-й минуте открыли счет в матче.

Мане отдал фланговую передачу в штрафную на Фирмино, тот отдал дальше на свободного Кейта, где 24-летний хавбек сборной Гвинеи с рикошетом пробил точно в девятку - 1:0.

"Красные" владели абсолютным преимуществом, 25 минут практически не отдавая мяч сопернику, воплотив территориальное превосходство в голевое.

Хендерсон шикарно разрезал оборону пасом на Александера-Арнолда, а затем тот ассистировал Фирмино, который с пары метров переправил мяч в рамку - 2:0.

"Ливерпуль" - "Порто" УЕФА

"Ливерпуль" - "Порто" УЕФА

"Ливерпуль" - "Порто" УЕФА

"Ливерпуль" - "Порто" УЕФА

Португальцы, построив свою игру на контратаках, никак не могли наладить быстрый переход от обороны к защите. Гости смотрелись беспомощно, не создав, практически, до перерыва ни одного момента.

После перерыва острота в матче практически исчезла. "Порту" по прежнему выглядела абсолютно недееспособной в атаке, а "Ливерпуль" сконцентрировался на защите, играя на удержания счета.

"Ливерпуль" Англия – "Порту" Португалия 2:0

Голы: 1:0 – 5 Кейта, 2:0 – 26 Фирмино.

Ливерпуль – Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнолд, Хендерсон, Милнер, Кейта, Фабиньо, Мане (Ориги, 73), Салах, Фирмино (Старридж, 82).

Порту – Касильяс, Фелипе, Теллес, Макси Перейра (Фернандо, 77), Эдер Милитао, Оливер Торрес (Бруну Кошта, 73), Данилу Перейра, Марега, Отавио, Корона, Соарес (Браими, 62).

Предупреждения: Соарес (17), Фелипе (61).

В Лондоне "Манчестер Сити" смотрелся в дебюте намного интереснее и должен был забивать уже на 11-й минуте, когда после просмотра видеоповтора Бьорн Куйперс поставил пенальти. Но мощный удар Агуэро разгадал Льорис, отбив мяч в углу ворот.

После этого ситуация изменилась. "Тоттенхэм" перехватил инициативу и создал несколько опасных моментов.

На 58-й минуте травму получил лидер хозяев Харри Кейн. Обескровленная команда сдвинула акцент игры на защиту.

Ближе к концовке обе команды сбавили обороты, но за 10 минут до конца лондонцы смогли вырвать победу.

Сон принял мяч почти во вратарской, едва не выпустив его за лицевую. Убрал под себя, развернулся и пробил Эдерсона. После помощи VAR арбитр засчитал гол - 1:0.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" УЕФА

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" УЕФА

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" УЕФА

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" УЕФА

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" УЕФА

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" УЕФА

"Тоттенхэм" Англия – "Манчестер Сити" Англия 1:0

Гол: 1:0 – 78 Сон Хын Мин.

Тоттенхэм – Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Уинкс (Ваньяма, 81), Алли (Льоренте, 87), Сиссоко, Кейн (Лукас Моура, 58), Сон Хын Мин.

Манчестер Сити – Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф, Сильва (де Брюйне, 89), Фернандиньо, Марез (Сане, 89), Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 71).

Предупреждения: Роуз (12), Лапорт (28), Марез (59).

Напомним, что в среду, 10 апреля, состоятся четвертьфиналы "Аякс" - "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" - "Барселона". Стало известно, где в Украине смотреть трансляцию из Англии.

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