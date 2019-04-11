Спасение "Челси" и феерия в Лиссабоне: состоялись четвертьфиналы Лиги Европы

Четырьмя матчами в Испании, Англии, Чехии и Португалии стартовали четвертьфиналы Лиги Европы.

Лондонский "Арсенал" обыграл "Наполи" (2:0), лиссабонская "Бенфика" разгромила немецкий "Айнтрахта" (4:2),"Вильярреал" проиграл землякам из "Валенсии" (1:2) и пражская "Славия" на последних минутах упустила ничью с лондонским "Челси" (0:1).

Центральным поединком тура стала битва на "Эмирейтс", где подопечные Унаи Эмери дали бой второй команд Италии.

В первом тайме на поле присутствовал лишь "Арсенал", без особых проблем забивший два мяча. "Наполи" был не похож сам на себя, допускал очень много брака в передачах и ошибок в обороне.

Будь "канониры" чуть более удачливыми, гости пропустили бы еще два-три гола.

После перерыва Карло Анчелотти, так и не смог встряхнуть свою команду. Итальянцы не создали ничего серьезного, проведя большую часть времени в обороне.

Арсенал - Наполи УЕФА

Арсенал - Наполи УЕФА

Арсенал - Наполи УЕФА

Арсенал - Наполи УЕФА

Арсенал Англия – Наполи Италия 2:0 Голы: 1:0 – 14 Рэмзи, 2:0 – 25, автогол Кулибали.

Арсенал – Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра (Эль-Ненни, 77), Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Озил (Мхитарян, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 67).

Наполи – Мерет, Максимович, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис (Уна, 82), Инсинье (Юнес, 82), Мертенс (Милик, 66).

Предупреждение: Хюсай (46).

Матч в Португалии сделал Жоау Фелиш. Юная звезда "Бенфики" открыла счет забитым мячам в этом клубе в европейских турнирах, выстрелив сразу хет-триком.

Бенфика – Айнтрахт УЕФА

Бенфика – Айнтрахт УЕФА

🦅 Юная звезда "Бенфики" Жоау Фелиш впервые отличился в еврокубках - и сразу дублем! 👏#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/DervrYhczO — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 11 апреля 2019 г.

Бенфика Португалия – Айнтрахт Франкфурт Германия 4:2 Голы: 1:0 – 21, пенальти Жоау Фелиш, 1:1 – 40 Йович, 2:1 – 43 Жоау Фелиш, 3:1 – 50 Диаш, 4:1 – 54 Жоау Фелиш, 4:2 – 72 Гонсалу Пасиенсия.

Бенфика – Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Коршья (Пицци, 66), Жардел, Рафа Силва (Сеферович, 60), Жедсон Фернандеш, Серви, Самарис (Живкович, 85), Жоау Фелиш, Фейса.

Айнтрахт Ф – Трапп, Абраам, Хинтереггер, да Кошта, Ндика, Хасебе, Костич, Фернандес, Роде (Гачинович, 85), Ребич (Гонсалу Пасиенсия, 68), Йович (де Гузман, 60).

Предупреждения: Йович (4), Ребич (26), Самарис (82).

Удаление: Ндика (20).

Славия – Челси УЕФА

Славия – Челси УЕФА

Славия – Челси УЕФА

Чехи отлично защищались и были близки к ничьей, однако за 6 минут до конца Алонсо забил победный мяч.

Славия Чехия – Челси Англия 0:1 Гол: 0:1 – 86 Алонсо.

Славия – Коларж, Дели, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуи, Траоре, Крал, Шевчик, Масопуст (Гушбауэр, 74), Стох (Змргал, 64), Олайинка (ван Бурен, 82).

Челси – Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Кристенсен, Ковачич (Канте, 68), Жоржиньо, Педро (Азар, 59), Баркли (Лофтус-Чик, 75), Виллиан, Жиру.

Предупреждение: Цоуфал (83).

Вильярреал – Валенсия УЕФА

Вильярреал – Валенсия УЕФА

Вильярреал – Валенсия УЕФА

Битва земляков стала настоящим праздником для болельщиков, которые увидели четыре забитых мяча.

Вильярреал Испания – Валенсия Испания 1:3 Голы: 0:1 – 6 Гедеш, 1:1 – 36, пенальти Касорла, 1:2 – 90 Васс, 1:3 – 90 Гедеш.

Вильярреал – Фернандес, Альваро Гонсалес, Кинтилья, Марио Гаспар (Педраса, 80), Руис, Касерес (Морланес, 72), Касорла, Иборра (Бакка, 67), Чуквуэзе, Форнальс, Морено.

Валенсия – Нето, Гарай, Гайя, Ронкалья (Пиччини, 58), Габриэл, Ферран Торрес (Коклен, 61), Парехо, Васс, Гедеш, Родриго, Гамейро (Черышев, 69).

Предупреждения: Касорла (28), Гайя (39), Альваро Гонсалес (62), Кинтилья (84).

Ответные игры пройдут через неделю, 18 апреля.

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