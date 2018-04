Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов: все результаты

В швейцарском Ньоне, где расположена штаб-квартира Европейского футбольного Союза, прошла жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов. На этой стадии представлены клубы четырех разных стран – Испании, Италии, Англии и Германии.

Участие в церемонии приняли легенда украинского футбола Андрей Шевченко и выдающийся боксер Виталий Кличко.

Благодари им в 1/2 финала турнира образовались такие пары:

"Ливерпуль" (Англия) – "Рома" (Рим, Италия)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Реал" (Мадрид, Испания)

The official result of the #UCLdraw!@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma



🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp