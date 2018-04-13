Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов: все результаты

В швейцарском Ньоне, где расположена штаб-квартира Европейского футбольного Союза, прошла жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов. На этой стадии представлены клубы четырех разных стран – Испании, Италии, Англии и Германии.

Участие в церемонии приняли легенда украинского футбола Андрей Шевченко и выдающийся боксер Виталий Кличко.

uefa.com

Благодари им в 1/2 финала турнира образовались такие пары:

"Ливерпуль" (Англия) – "Рома" (Рим, Италия)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Реал" (Мадрид, Испания)

Первые матчи пройдут на полях команд, которые указаны первыми, 24-25 апреля. Ответные встречи состоятся ровно через неделю.

uefa.com

uefa.com

Кроме того, был определен хозяин финала Лиги чемпионов-2018. Им станет сильнейший в противостоянии "Баварии" и "Реала". Решающий матч самого престижного европейского клубного турнира, как известно, пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая.

Как сообщал "Обозреватель", в полуфинале Лиги Европы сойдутся главные фавориты турнира.