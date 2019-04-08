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Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины по футболу: результаты

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Донецкий "Шахтер" встретится со СК "Днепр-1" на полуфинальной стадии Кубка Украины по футболу.

Это стало известно после процедуры жеребьевки, которая в понедельник, 8 апреля, состоялась в столичном Доме футбола.

"Горняки", которые накануне выбили из турнира своего самого принципиального соперника – киевское "Динамо", борьбу за путевку в финал поведут на поле днепровского клуба.

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Другую полуфинальную пару составили "Ингулец", который представляет пгт Петрово Кировоградской области, и луганская "Заря". Представитель Премьер-лиги так же вынужден будет отправиться на выезд.

В полуфинале Кубка Украины "Заря" сыграет с "Ингульцом" Стал известен соперник луганской "Зари" на стадии 1/2 финала Кубка Украины. По итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня в Киеве в "Доме футбола", луганская "Заря" на выезде встретится с клубом первой лиги ФК "Ингулец". Другой полуфинальной парой стали "Днепр-1" - "Шахтер". Дата полуфинальных встреч – 17-е апреля. #football#zorya#zoryaluhansk

Публикация от Футбольный Клуб Заря Луганск (@zoryaluhansk)

Базовая дата проведения матчей 1/2 финала национального Кубка – 17 апреля. Финал запланирован в Запорожье на 15 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинал Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" завершился громким скандалом с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем.

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Тема
Кубок Украины по футболу
Теги
ФК ДнепрФК ШахтерФК Заря
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