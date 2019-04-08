Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины по футболу: результаты

Донецкий "Шахтер" встретится со СК "Днепр-1" на полуфинальной стадии Кубка Украины по футболу.

Это стало известно после процедуры жеребьевки, которая в понедельник, 8 апреля, состоялась в столичном Доме футбола.

"Горняки", которые накануне выбили из турнира своего самого принципиального соперника – киевское "Динамо", борьбу за путевку в финал поведут на поле днепровского клуба.

Другую полуфинальную пару составили "Ингулец", который представляет пгт Петрово Кировоградской области, и луганская "Заря". Представитель Премьер-лиги так же вынужден будет отправиться на выезд.

Базовая дата проведения матчей 1/2 финала национального Кубка – 17 апреля. Финал запланирован в Запорожье на 15 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинал Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" завершился громким скандалом с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем.

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