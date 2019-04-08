Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины по футболу: результаты

Донецкий "Шахтер" встретится со СК "Днепр-1" на полуфинальной стадии Кубка Украины по футболу.
Это стало известно после процедуры жеребьевки, которая в понедельник, 8 апреля, состоялась в столичном Доме футбола.
🏆 #Шахтер сыграет с СК "Днепр-1" в полуфинале Кубка Украины! Матч состоится на выезде. Базовый день – 17 апреля. ----- 🏆 #Shakhtar will play against SK Dnipro-1 in the Ukrainian Cup semis! The game will take place away. The base date of the match is April 17th ----- 🏆 #Шахтар гратиме із/з СК "Дніпро-1" у півфіналі Кубка України! Матч відбудеться на виїзді. Базовий день – 17 квітня.
"Горняки", которые накануне выбили из турнира своего самого принципиального соперника – киевское "Динамо", борьбу за путевку в финал поведут на поле днепровского клуба.
Другую полуфинальную пару составили "Ингулец", который представляет пгт Петрово Кировоградской области, и луганская "Заря". Представитель Премьер-лиги так же вынужден будет отправиться на выезд.
В полуфинале Кубка Украины "Заря" сыграет с "Ингульцом" Стал известен соперник луганской "Зари" на стадии 1/2 финала Кубка Украины. По итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня в Киеве в "Доме футбола", луганская "Заря" на выезде встретится с клубом первой лиги ФК "Ингулец". Другой полуфинальной парой стали "Днепр-1" - "Шахтер". Дата полуфинальных встреч – 17-е апреля. #football#zorya#zoryaluhansk
Базовая дата проведения матчей 1/2 финала национального Кубка – 17 апреля. Финал запланирован в Запорожье на 15 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, четвертьфинал Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" завершился громким скандалом с главным тренером киевлян Александром Хацкевичем.
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