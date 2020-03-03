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3 марта • обновлено в 20:05
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Состоялась жеребьевка Лиги наций - состав всех групп

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Вторая в истории жеребьевка Лиги наций состоялась 3 марта в Амстердаме. По итогам торжественной церемонии были сформированы все группы в четырех лигах.

Лига А

Состоялась жеребьевка Лиги наций - состав всех групп

Лига B

Состоялась жеребьевка Лиги наций - состав всех групп

Лига С

Состоялась жеребьевка Лиги наций - состав всех групп

Лига D

Состоялась жеребьевка Лиги наций - состав всех групп

Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая намечена на июнь 2021 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Шесть туров основного турнира будут сыграны в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Финальная стадия запланирована на июнь 2021 года. Стыковые матчи - на март 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня сборная Португалии по футболу, разбив в финале команду Нидерландов, стала победительницей Лиги наций УЕФА сезона 2018/2019. Матч на стадионе "Драгау" в Порту завершился со счетом 1:0.

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Читайте все новости по теме "Лига наций" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига наций
Место
Нидерланды Амстердам
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