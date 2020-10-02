Состоялась жеребьевка Лиги Европы: состав всех групп

В пятницу, 2 октября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в которой приняла участие и луганская "Заря".

В рамках торжественной церемонии 48 команд были распределены по 12 квартетам. Полный их состав выглядит следующим образом:

Группа А: "Рома", "Янг Бойз", ЧФР "Клуж", ЦСКА София;

Группа B: "Арсенал", "Рапид", "Мольде", "Дандолк";

Группа C: "Байер" Леверкузен, "Славия" Прага, "Хапоэль Беер-Шева", "Ницца";

Группа D: "Бенфика", "Стандард", "Рейнджерс", "Лех";

Группа E: "ПСВ", ПАОК, "Гранада", "Омония";

Группа F: "Наполи", "Реал Сосьедад", АЗ, "Риека";

Группа G: "Брага", "Лестер", АЕК, "Заря";

Группа H: "Селтик", "Спарта" Прага, "Милан", "Лилль";

Группа I: "Вильярреал", "Карабах", "Маккаби Тель-Авив", "Сивасспор";

Группа J: "Тоттенхэм", "Лудогорец", ЛАСК, "Антверпен";

Группа K: ЦСКА Москва, "Динамо" Загреб, "Фейеноорд", "Вольфсберг";

Группа L: "Гент", "Црвена Звезда", "Хоффенхайм", "Слован" Либерец.

Расписание группового турнира ЛЕ выглядит следующим образом:

Тур 1: 22 октября

Тур 2: 29 октября

Тур 3: 5 ноября

Тур 4: 26 ноября

Тур 5: 3 декабря

Тур 6: 10 декабря

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 1 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в рамках которой своих соперников узнали донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".