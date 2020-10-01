В Женеве в четверг, 1 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

26 обладателей прямых путевок и шесть победителей раунда плей-офф путем слепого жребия были распределены по 8 группам.

В одну группу не смогли попасть команды из одной ассоциации.

Группа А: "Бавария", "Атлетико", "Ред Булл", "Локомотив"

Группа B: "Реал", "Шахтер", "Интер", "Боруссия" Менхенгладбах

Группа С: "Порту", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Марсель"

Группа D: "Ливерпуль", "Аякс", "Аталанта", "Митьюлланд"

Группа E: "Севилья", "Челси", "Краснодар", "Ренн"

Группа F: "Зенит", "Боруссия" Дортмунд, "Лацио", "Брюгге"

Группа G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо", "Ференцварош"

Группа H: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Истанбул Башакшехир"

Первый тур запланирован на 20/21 октября. Последний (6-й) – на 8/9 декабря. Полное расписание матчей группового этапа будет опубликовано в пятницу, 2 октября, после изучения календарей участвующих клубов и других заинтересованных сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько заработало "Динамо", выйдя в Лигу чемпионов.