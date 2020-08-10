Состоялась жеребьевка квалификации ЛЧ: с кем может сыграть "Динамо"

В понедельник, 10 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" начнет свой путь в главном клубном турнире Европы с третьего этапа квалификации и будет играть в "Пути представителей лиг".

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, по итогам жеребьевки в нем было сформировано три пары:

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – "Виктория" Пльзень (Чехия);

"Локомотива" Загреб (Хорватия) – "Рапид" Вена (Австрия);

ПАОК (Греция) – "Бешикташ" (Турция).

Отметим, что "Динамо" точно не сыграет с турецким клубом, поскольку в случае победы над ПАОКом "Бешикташ", как и киевляне, будет сеянным в третьем раунде. Еще одним возможным соперником украинской команды является французский "Ренн".

Поединки второго раунда квалификации пройдут 25 или 26 августа в формате одноматчевого противостояния.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" совершило первый трансфер в эпоху Мирчи Луческу. Польские фанаты с радостью восприняли этот переход.