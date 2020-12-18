Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины по футболу: все пары

В пятницу, 18 декабря, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины по футболу, в рамках которой своих соперников узнали "Динамо" и "Шахтер".

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ), столичный клуб примет на своем поле "Колос" из Ковалевки, а "горняки" сыграют с представителем Первой лиги "Агробизнесом" на выезде. Все четвертьфинальные пары Кубка страны выглядят следующим образом:

"Динамо" (Киев) – "Колос" (Ковалевка)

"Днепр-1" (Днепр) – "Александрия" (Александрия)

"Агробизнес" (Волочиск) – "Шахтер" (Донецк)

"Верес" (Ривне) – "Заря" (Луганск)

На этой стадии команды проведут по одному матчу. Поединки запланированы на 3 марта 2021 года. Решающая игра должна состояться 12 мая в "Тернополе".

Отметим, что "Динамо" и "Шахтер" начинают свой путь к трофею с четвертьфинала, согласно специальным правилам нынешнего сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, финалист предыдущего розыгрыша Кубка Украины "Ворскла" сенсационно вылетела на стадии 1/8 финала, уступив "Агробизнесу", а "Заря" в матче с двумя удалениями вырвала путевку в четвертьфинал у "Десны".