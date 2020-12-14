Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, в результате которой были сформированы восемь пар.

Первые матчи между командами пройдут на стадионе клуба, название которого написано первым. Полный список пар выглядит следующим образом:

"Боруссия" М – "Манчестер Сити"

"Лацио" – "Бавария"

"Атлетико" – "Челси"

РБ "Лейпциг" – "Ливерпуль"

"Порту" – "Ювентус"

"Барселона" – ПСЖ

"Севилья" – "Боруссия" Д

"Аталанта" – "Реал"

Первые матчи между командами состоятся 16/17/23/24 февраля, а ответные – 9/10/16/17 марта. Жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала пройдет 19 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько заработали "Шахтер" и "Динамо" по итогам выступлений на групповом этапе Лиги чемпионов.