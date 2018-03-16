Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: все результаты

В штаб-квартире Европейского футбольного Союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы. Удивительно, но за путевку в следующий раунд турнира поспорят 8 команд из 8 разных стран.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:

"Лейпциг" (Германия) – "Олимпик" (Марсель, Франция)

"Арсенал" (Лондон, Англия) – ЦСКА (Москва, Россия)

"Атлетико" (Мадрид, Испания) – "Спортинг" (Лиссабон, Португалия)

"Лацио" (Рим, Италия) – "Зальцбург" (Австрия)

Первые четвертьфиналы пройдут 5 апреля на полях команд, которые указаны первыми, а ответные состоятся 12 апреля.

Напомним, что победитель Лиги Европы получит путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Как сообщал "Обозреватель", стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.