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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: все результаты

1.7тЧитать материал на украинском

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) состоялась жеребьевка решающих стадий плей-офф Лиги чемпионов.

Во время церемонии в швейцарском Ньоне определились пары 1/4 финала и 1/2 финала.

Новости
"Криштиану – король Лиги чемпионов": пресса о матче "Ювентус" - "Атлетико"

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

ФК "Ювентус"

По результатам процедуры за путевки в полуфинал поспорят:

"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) – "Ювентус" (Турин, Италия)

"Ливерпуль" (Англия) – "Порту" (Португалия)

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) – "Манчестер Сити" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Барселона" (Испания)

Первые матчи этой стадии турнира состоятся 9-10 апреля, а ответные пройдут ровно через неделю.

Полуфинальные же пары образовались таким образом:

"Тоттенхэм"/"МанСити" – "Аякс"/"Ювентус"

МЮ/"Барселона" – "Ливерпуль"/"Порту"

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован в Лиге чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Теги
ФК Манчестер СитиФК Манчестер ЮнайтедТоттенхэм ХотспурФК ЛиверпульФК БарселонаФК ПортуФК Аякс
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