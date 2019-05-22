ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Состоялась историческая церемония награждения "Шахтера" - чемпиона Украины

1.1тЧитать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" после матча 30-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге с киевским "Динамо" (1:1) получил заслуженные золотые медали национального первенства.

Сразу после финального свистка на ОСК "Металлист" в Харькове состоялась торжественная церемония награждения победителя УПЛ.

Церемония награждения Шахтера

Церемония награждения Шахтера

ФК Шахтер

Церемония награждения Шахтера

Церемония награждения Шахтера

ФК Шахтер

Церемония награждения Шахтера

Церемония награждения Шахтера

ФК Шахтер

Церемония награждения Шахтера

Церемония награждения Шахтера

ФК Шахтер

19 мая "горняки" обыграли в Запорожье луганскую "Зарю" (1:0) и за три тура до завершения первенства оформили чемпионство.

Этот титул позволил "горнякам" опередить "Динамо" по количеству завоеванных трофеев за годы независимости Украины и стать самым титулованным клубом в стране. У донецкого клуба теперь 34 титула.

Новости
30-й тур Премьер-лиги: результаты, обзоры и расписание трансляций

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая "Шахтер" выиграл Кубок Украины, который для команды стал 13-м по счету.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Место
УкраинаХарьков
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bryl Oleh
Bryl Oleh
Гарна перемога, але надто чорна... Більшість гравців Шахтаря і в Донецьку ні разу не були, але такі чорні..., гірники..Але, як показав Мораєс, всі можуть стати українцями (а ми, як в тому анектоді - чи жиди, чи москалі...). Слава Богу, що Зінченко вирвався з цього лайна і засяяв у Європі, а то грав би зараз у "Арєндуполі". Бо "в данєцкой камандє іграют настоящіє молоточкі". Дає ще Ахметка "странє угля", є ще бабосіки. Он скільки шльондрочок співали за пабєду самої української команди... От тільки "вєсь сказ" на стадіоні був на, як каже Аваков, слабажанском діалєктє. Об'єднують країну...Ой, "нє дєлітє людей", сказав же новий гарант... А, загалом, в світлі нових віянь, мабуть, треба провести референдум з питанням: "Чемпион ли Шахтьор?"... "Пусть люди рєшают"... Слава Україні! Як сказала Ліна Костенко"" і кожен фініш-це по суті старт"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения