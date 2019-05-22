Состоялась историческая церемония награждения "Шахтера" - чемпиона Украины

Донецкий "Шахтер" после матча 30-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге с киевским "Динамо" (1:1) получил заслуженные золотые медали национального первенства.

Сразу после финального свистка на ОСК "Металлист" в Харькове состоялась торжественная церемония награждения победителя УПЛ.

Церемония награждения Шахтера ФК Шахтер

Церемония награждения Шахтера ФК Шахтер

Церемония награждения Шахтера ФК Шахтер

Церемония награждения Шахтера ФК Шахтер

19 мая "горняки" обыграли в Запорожье луганскую "Зарю" (1:0) и за три тура до завершения первенства оформили чемпионство.

Этот титул позволил "горнякам" опередить "Динамо" по количеству завоеванных трофеев за годы независимости Украины и стать самым титулованным клубом в стране. У донецкого клуба теперь 34 титула.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая "Шахтер" выиграл Кубок Украины, который для команды стал 13-м по счету.

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