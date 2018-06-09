Составлен топ-11 звёзд футбола, пролетевших мимо ЧМ в России

Закончился последний день объявления составов на ЧМ-2018. Чемпионат.сom составил список из 11 звезд мирового футбола, которые не примут участие в мундиале.

Давид Луис, 31 год ("Челси")

Сборная: Бразилия

Основные конкуренты: Тьяго Сильва, Маркиньос, Миранда, Педро Жеромел

ПСЖ в своё время отдал за этого парня около 50 млн евро, но очень скоро карьера закинула его обратно в "Челси". Лондонцы последний сезон завалили, а сам Давид выходил на поле очень редко. Чаще всего из-за травмы. Так он вполне логично потерял место в составе сборной Бразилии. Вместо тренировок со сборной "кучеряшка" теперь кормит жирафов в отпуске. Тоже неплохо.

Сеск Фабрегас, 31 год ("Челси)

Сборная: Испания

Основные конкуренты: Андреас Иньеста, Тьяго Алькантара, Иско, Сауль

Лопетеги с самого начала не рассчитывал на Фабрегаса, и вряд ли причиной непопадания Сеска на турнир стал только провальный сезон в "Челси". Фабрегас так и не убедил тренера в своей необходимости и ожидаемо пролетел мимо заявки.

Фабрегас: "У меня ещё есть небольшая надежда на то, что меня позовут на ЧМ, хоть я и понимаю, что это трудно. Я уже долго не получал вызова в сборную. Если меня позовут, будет идеально, если нет, буду болеть за команду дома".

Лерой Зане, 22 года ("Манчестер Сити")

Сборная: Германия

Основные конкуренты: Юлиан Дракслер, Марко Ройс, Леон Горецка, Юлиан Брандт

Самый неожиданный "отцеп" перед ЧМ, который удивил всех. О том, что Зане не подходит сборной тактически, говорили давно. Но представить, что основной игрок того самого "Сити" окажется вне состава на ЧМ, могли немногие. То же касается и самого Зане, который даже подготовил особую причёску к мундиалю. Но провальный матч с Австрией, видимо, стал последней каплей для Лёва.

Лёв: "Он вернётся в состав в сентябре. Сане ещё не заявил о себе в матчах за сборную. Выбор был очень сложным. Если бы это был забег на 100 метров, то всё бы решалось с помощью фотофиниша".

Марио Гётце, 26 лет ("Боруссия" Дортмунд)

Сборная: Германия

Основные конкуренты: Юлиан Дракслер, Марко Ройс, Леон Горецка, Юлиан Брандт

Марио решил исход финала на прошлом мундиале, а теперь ему не нашлось даже места в заявке. Понять главного тренера можно: на подходе очередное талантливое поколение бундестим. Год назад они выиграли Кубок конфедераций, и теперь перед ними новая задача.

Гётце: "Безусловно, я расстроен, что не еду на чемпионат мира. Я приложу все усилия, чтобы вернуться в состав национальной команды".

Хуан Мата, 30 лет ("Манчестер Юнайтед")

Сборная: Испания

Основные конкуренты: Андреас Иньеста, Тьяго Алькантара, Иско, Сауль

Сыграл много матчей за "МЮ" и добился неплохого результата с клубом. Если бы не потрясающий сезон "Сити", чемпионство было бы куда ближе. Но конкуренты Маты по сборной объективно сильнее. Поэтому полузащитник так и не вернулся в сборную после длительной паузы. Сказать по правде, никто этого особо и не ждал. То же можно сказать про его одноклубника Эрреру, который и в состав "Юнайтед" попадал редко.

Раджа Найнгголан, 30 лет ("Рома")

Сборная: Бельгия

Основные конкуренты: —

Эта история длится уже давно. Очередные разговоры Мартинеса о "тактических нюансах" уже никто не слушает: очевидно, что между этими двумя что-то произошло. В сигаретах ли дело, или в чём-то ещё, но полуфиналист ЛЧ на турнир не едет. Кстати, он уже успел психануть и завершить карьеру в сборной.

Найнгголан: "Переживаю отсутствие в сборной, очень тяжело смотреть рекламу ЧМ-2018 по телевизору, когда ты не в команде. Но пытаюсь найти положительные моменты – отпуск продлится три недели".

Альваро Мората, 25 лет ("Челси")

Сборная: Испания

Основные конкуренты: Диего Коста, Яго Аспас, Родриго Морено

Нельзя сказать, что Мората совсем уж провалил дебютный сезон в Англии. Но на его диссонансе с Лукаку, которого перехватил "МЮ", у Грановской наверняка выдалась пара бессонных ночей. Мората попал в разобранный "Челси", от которого в минувшем сезоне временами подташнивало. Есть вероятность, что уже летом испанец вернётся в Италию. В Россию же дорога закрыта.

Мората: "Удачи на чемпионате мира! Я буду поддерживать и благодарить вас до конца, как всегда".

Мауро Икарди, 25 лет ("Интер")

Сборная: Аргентина

Основные конкуренты: Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала

Давайте без слезливых историй о разбитых семьях: о том, как всё было на деле, знает лишь эта троица. Официальная позиция — Икарди проиграл конкуренцию. Мауро хорош, но ничего, что в конкурентах Агуэро и Игуаин? Мауро не сыграет в России только потому, что он меньше нужен команде. Ну, так говорит Сампаоли.

Жена Икарди: "Меня успокаивает тот факт, что Мауро – будущая "девятка" сборной Аргентины и "девятка" Сампаоли. Возможно, сейчас ещё не пришло время, и Мауро терпеливо ждёт свой шанс играть за сборную".

Златан Ибрагимович, 36 лет ("ЛА Гэлакси")

Сборная: Швеция

Основные конкуренты: —

Ибра отказался от сборной после Евро-2016, но когда шведы вышли на ЧМ без него, начались разговоры о его возвращении. Правда, этот вариант критиковали: у Швеции наконец-то появилась вариативность, и игра перестала строиться вокруг одного человека. Златан прикинул варианты и решил не вмешиваться в процесс построения новой команды. И это очень значимый поступок.

Ибрагимович: "Думаю, Швеция – фаворит чемпионата мира, потому что она лучше без Златана".

Карим Бензема, 30 лет ("Реал")

Сборная: Франция

Основные конкуренты: —

Секс-скандал с Вальбуэна сломал карьеру Карима в сборной. Оправдание в суде не очистило его репутацию, и история до сих пор не позволяет играть за родную страну. Даже будучи победителем Лиги чемпионов. Главного тренера Франции даже обвиняли в расизме: Бензема не является этническим французом. Но недавно вопрос окончательно закрыл президент федерации футбола. Видимо, с Каримом всё было не так уж и чистенько.

Президент Федерации футбола Франции: "Карим является отличным игроком, но дорога в сборную Франции для него навсегда закрыта".

Алекс Сандро, 27 лет ("Ювентус")

Сборная: Бразилия

Основные конкуренты: Марсело, Филипе Луис

Провёл очередной сильный сезон в Италии и помог клубу стать чемпионом. В сборную тоже призывался, но войти в обойму не смог по понятным причинам. Левый защитник в Бразилии несменяем. Пресса настойчиво отправляет Сандро в "Ман Юнайтед" — Дармиан на этой позиции выглядит так себе, а возрастной Янг весь сезон играть уже не способен.