Составлен список самых дорогих клубов мира

Второй год подряд английский " Манчестер Юнайтед" победил в рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира. Журналисты издания Forbes подсчитали, что за минувший год стоимость "красных дьяволов" выросла на 12 % и составила 4,123 миллиарда долларов.

Вторую строчку занял мадридский "Реал" (4,088 млрд, +14%), третью — "Барселона" (4,064 млрд, +12%).

В список вошли восемь команд из Англии, пять — из Италии, по три — из Германии и Испании, одна — из Франции.

Топ-20 самых дорогих клубов мира

1. "Манчестер Юнайтед" – $ 4,123 млрд, +12%

2. "Реал" – $ 4,088 млрд, +14%

3. "Барселона" — $ 4,064 млрд, +12%

4. "Бавария" – $ 3,063 млрд, +13%

5. "Манчестер Сити" – $ 2,474 млрд, +19%

6. "Арсенал" – $ 2,474 млрд, +19%

7. "Челси" – $ 2,062 млрд, +12%

8. "Ливерпуль" – $ 1,944 млрд, +30%

9. "Ювентус" – $ 1,472 млрд, +17%

10. "Тоттенхэм Хотспур" – $ 1,237 млрд, +17%

11. "ПСЖ" – $ 971 млн, +16%

12. "Боруссия" (Дортмунд) – $ 901 млн, +12%

13. "Атлетико" – $ 848 млн, +16%

14. "Вест Хэм Юнайтед" – $ 754 млн, +19%

15. "Шальке" – $ 707 млн, +12%

16. "Рома" – $ 618 млн, +9%

17. "Милан" – $ 612 млн, -24%

18. "Интер" – $ 606 млн, +13%

19. "Лестер Сити" – $ 500 млн, +21%

20. "Наполи" – $ 471 млн, +21%

Как сообщал ранее "Obozrevatel", опубликован список самых богатых спортсменов мира.