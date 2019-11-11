Сослался на УЕФА: "Шахтер" резко осудил фанатов из-за матча с "Динамо"

Футбольный клуб "Шахтер" выступил с официальной позицией по вопросу проявления расизма в матче с "Динамо" (1:0) в 14 туре Премьер-лиги, который состоялся в Харькове.

ФК "Шахтер"

"Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах", – сказано в сообщении на официальном сайте ФК "Шахтер".

Также "горняки" заявляют, что они – "большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование".

"Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", – говорится в заявлении донецкого клуба.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" был приостановлен на несколько минут из-за расистских кричалок со стороны ультрас киевлян в сторону игроков "Шахтера". Перед остановкой встречи Тайсон, не выдержавший оскорблений, показал болельщикам средний палец, за что получил красную карточку.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" также жестко отреагировало на скандал в матче с "Шахтером".

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